Die EU hat die Ankündigung des Iran kritisiert, weitere Beschränkungen für seine Nukleartechnik aufzuheben.

Dies sei unvereinbar mit dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Die EU forderte Teheran auf, weiter an den Vereinbarungen festzuhalten.



Mit dem schrittweisen Rückzug aus dem internationalen Abkommen reagiert die iranische Führung auf die Kündigung der Vereinbarung durch US-Präsident Trump. Anfang Juli überschritt der Iran bereits die erlaubte Menge von niedrig angereichertem Uran. Über die weitere Entwicklung des iranischen Atomprogramms will Teheran am Samstag infomieren.