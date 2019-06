Die Europäische Union will vorerst nicht auf die Ankündigung des Iran reagieren, zentrale Auflagen des Atom-Abkommens von 2015 nicht mehr einzuhalten.

Man werde sich erst dann äußern, wenn Experten der Internationalen Atomenergiebehörde tatsächlich einen Vertragsbruch festgestellt hätten, sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini in Luxemburg. Ein Sprecher der zuständigen iranischen Behörde hatte heute mitgeteilt, in zehn Tagen werde das Land bei den Uranvorräten die vereinbarte Obergrenze von 300 Kilogramm überschreiten. Zur Begründung hieß, die im Rahmen des Abkommens in Aussicht gestellte Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen sei nicht erfüllt worden.



Die US-Regierung sprach von einer Erpressung Teherans. Das Weiße Haus in Washington erklärte, Präsident Trump werde niemals zulassen, dass der Iran nukleare Waffen entwickle.