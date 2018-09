Wegen der drohenden US-Sanktionen bei Geschäften mit dem Iran will die Europäische Union eine sogenannte Zweckgesellschaft für Finanztransaktionen gründen.

Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Mogherini in New York nach einem Treffen von Unterzeichnern des Atomabkommens mit dem Iran an. Ziel sei es, Zahlungen für Geschäfte europäischer Firmen abzuwickeln. Dadurch soll vermieden werden, dass Banken Ziel von US-Sanktionen werden. Präsident Trump hat das Atom-Abkommen einseitig aufgekündigt und droht Unternehmen, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen, mit Strafen.