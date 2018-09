Die Europäische Union geht in der Iran-Politik auf Konfrontation zu US-Präsident Trump.

Wie die EU-Außenbeauftragte Mogherini in New York mitteilte, will die EU gemeinsam mit Russland und China eine neue Finanzinstitution gründen. Sie soll es ausländischen Unternehmen ermöglichen, mit dem Iran Handel zu treiben, ohne Strafmaßnahmen der USA fürchten zu müssen. Präsident Trump hatte im Zusammenhang mit dem Streit über das Atomabkommen Sanktionen gegen den Iran verhängt. Sie drohen aber auch ausländischen Firmen und Banken, die mit dem Iran Geschäfte machen. Das soll die neue Zweckgesellschaft umgehen.



Hintergrund ist die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA. Die EU, Russland und China halten an dem Vertrag fest. Der Iran will ihn nur einhalten, wenn ihm dies wirtschaftlich nützt.