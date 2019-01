Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben nach Medienberichten den geplanten Zahlungsweg eingerichtet, um die Iran-Sanktionen der USA auszuhebeln.

Nach NDR-Informationen soll die Zweckgesellschaft den Namen "Instex" tragen. Sie wird dem Bericht zufolge in Paris angesiedelt und bekommt einen deutschen Bankenfachmann als Geschäftsführer. Großbritannien übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat.



Der Zahlungskanal soll verhindern, dass der Iran sich aus dem Atomabkommen zurückzieht. Über die Gesellschaft können Transaktionen abgewickelt werden, wenn Banken wegen drohender Strafen der USA nicht mehr dazu bereit sind. Zunächst wird es vor allem um Lebensmittel und Medikamente sowie andere Medizinprodukte gehen.



Flankiert wird das Vorhaben aber auch von einer Erklärung, in der die EU laut AFP ihre Bedenken gegenüber dem Iran äußert - etwa, was dessen Raketenprogramm und den Einfluss in Syrien und Jemen angeht.



US-Präsident Trump hatte vergangenes Jahr erklärt, aus dem Atomabkommen auszusteigen - gegen den Widerstand der anderen Vertragspartner, darunter die Europäer.