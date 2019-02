Der Iran feiert heute den 40. Jahrestag der Ausrufung der Islamischen Republik.

Auf dem zentralen Asadi-Platz in Teheran will sich Präsident Ruhani in einer Rede an das Volk wenden. Auch in anderen Städten des Landes sind Großkundgebungen geplant. Zudem hat die iranische Regierung anlässlich der Feiern Begnadigungen und Straferlässe für 50.000 Gefangene angekündigt.



Das Jubiläum fällt in eine Zeit der wirtschaftlichen Krise und der politischen Spannungen mit den USA, die nach ihrem einseitigen Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen neue Finanz- und Handelssanktionen gegen den Iran verhängt haben.