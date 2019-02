Im Iran haben die Feiern zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution begonnen.

Punkt 9.33 Uhr Ortszeit ließen Schiffe und Züge im ganzen Land ihre Signalhörner ertönen. Am 1. Februar 1979 war Ayatollah Khomeini aus dem Exil in Frankreich zurückgekehrt. Zehn Tage später brach die Regierung von Schah Reza Pahlavi endgültig zusammen, der Iran wurde eine Islamische Republik.



Ex-Präsident Banisadr sagte im Deutschlandfunk, Khomeini habe sich der iranischen Revolution angeschlossen, später aber ihre Prinzipien verraten, in dem er die Diktatur wiederhergestellt habe.