Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran sind mehrere Personen festgenommen worden.

Iranischen Medien zufolge sagte ein Justiz-Sprecher, einige Personen seien nach umfassenden Ermittlungen verhaftet worden. Details nannte er nicht. Präsident Ruhani sagte im iranischen Fernsehen, seine Regierung werde dafür sorgen, dass die Verantwortlichen bestraft würden. Er sprach von einem unverzeihlichen Fehler.



Bei dem Abschuss der Linienmaschine waren am vergangenen Mittwoch nahe Teheran alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das iranische Militär räumte am Samstag ein, das Flugzeug irrtümlich abgeschossen zu haben.