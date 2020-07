Die iranische Polizei hat mehrere Menschen festgenommen, die vergangene Woche einen Protest im Süden des Landes organisiert haben sollen.

Ein Polizeisprecher teilte mit, alle Täter, die hinter einer illegalen und gegen Gesetze verstoßenden Versammlung in der Stadt Behbahan stünden, seien identifiziert und festgenommen worden. Die Zahl der Festnahmen nannte er nicht.



Am Donnerstag hatten in Behbahan zahlreiche Menschen gegen die wirtschaftliche Lage und die Regierungspolitik protestiert. Die Polizei löste die Kundgebung auf.