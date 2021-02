Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA wollen morgen über das iranische Atomprogramm und die jüngsten Äußerungen aus Teheran beraten.

Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Außenminister Maas werde zu dem Treffen nach Paris reisen. Im Anschluss werde es auch einen virtuellen Austausch mit US-Außenminister Blinken geben. Am Samstag will der Generaldirektor der UNO-Atomaufsichtsbehörde, Grossi, zu Gesprächen nach Teheran reisen. Der Iran hatte gestern angekündigt, ab kommenden Dienstag die Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde weiter zu reduzieren. Nach Angaben der IAEA sollen den Inspektoren kurzfristige Besuche zur Kontrolle eines Teils der Atomanlagen untersagt werden. Zuvor hatte der Iran erklärt, er werde sich wieder an das internationale Atomabkommen halten, wenn die USA den ersten Schritt machten. Die aber fordern ihrerseits, dass Teheran auf die verstärkte Anreicherung von Uran verzichtet.



Die Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten Trump war 2018 einseitig aus dem Vertrag ausgestiegen und verhängte neue Sanktionen gegen Teheran. Seither verstößt auch der Iran nach und nach gegen Auflagen des Vertrags.

