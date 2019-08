Der Präsident des iranischen Fußballverbands hat kritischen Sportreportern mit einem Arbeitsverbot gedroht.

Wie die Teheran Times berichtet, dürfen nach Ansicht von Mehdi Tadsch die Medien die Trainer nach einem Spiel nur über das Spiel befragen - und sonst nichts. Bei irrelevanten Fragen würde zunächst der Presseausweis beschlagnahmt und bei Wiederholung drohe ein mehrjähriges Arbeitsverbot.



Die iranische Sportpresse protestierte gegen die Aussagen. Die Kritik war so heftig, dass sich sogar der Sportminister einschalten musste. Er beschwichtigte, jeder Reporter habe das Recht, zu fragen was er wolle. Genauso habe jeder Trainer das Recht, auf die Frage zu antworten oder nicht.



Nach Meinung der Sportmedien ist Tadsch gar nicht befugt, Reportern mit einem Arbeitsverbot zu drohen. Der Verbandspräsident steht derzeit unter Druck. Er muss die Aufhebung des Stadionverbots für Frauen gegen den Willen des einflussreichen Klerus durchsetzen. Sollte er das nicht schaffen, kann der Iran nicht an der Qualifikation für die WM 2022 in Katar teilnehmen. Das hatte die Fifa beschlossen.