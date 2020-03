Im Iran sind erneut Häftlinge aus einem Gefängnis ausgebrochen.

Die amtliche Nachrichtenangentur Irna meldet, 74 Insassen seien aus der Haftanstalt in der Stadt Saqquez entkommen, 20 von ihnen hätten inzwischen gefasst werden können. Vier Gefängniswärter seien wegen des Verdachts der Fluchthilfe festgenommen worden.



Bereits vor rund einer Woche waren mehr als 20 Häftlinge aus einer Haftanstalt im Südwesten des Iran ausgebrochen.



Das Land ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen weltweit. Die iranische Führung hatte angekündigt, Zehntausende Gefängnisinsassen vorzeitig zu entlassen, um - so wörtlich - die "heikle Situation im Land zu reduzieren". Einen direkten Bezug zur Virusausbreitung vermied die Regierung in Teheran.