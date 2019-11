Im Iran sind nach offiziellen Angaben im Zusammenhang mit den derzeitigen Unruhen acht Agenten des US-Geheimdienstes CIA festgenommen worden.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet unter Berufung auf den Geheimdienst, die Spione seien als Reporter getarnt gewesen. Sie hätten den Auftrag gehabt, Informationen und Aufnahmen zu den Krawallen an die CIA weiterzuleiten. Angaben zur Nationalität der Festgenommenen wurden nicht gemacht.



In den vergangenen Wochen hatte es im Iran die größten Proteste seit 40 Jahren gegeben. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen daran insgesamt 200.000 Menschen teil. Mehr als 700 Bankfilialen und mehr als 100 Regierungsgebäude seien in Brand gesetzt worden. Auslöser für die Proteste war die Ankündigung einer Benzinpreiserhöhung.