Der ehemalige iranische Präsident Banisadr hat die Gründung der Zweckgesellschaft "Instex" begrüßt, mit der einige europäische Staaten die US-Sanktionen gegen sein Land umgehen wollen.

Banisadr sagte im Deutschlandfunk, wenn Europa eine unabhängige Politik wage, werde dies dazu beitragen, dass die Menschen im Iran ihr Schicksal in die Hand nähmen und den derzeit diktatorischen Staat in einen Rechtsstaat verwandelten. Die Entscheidung von US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen mit Teheran auszusteigen, verhindere dagegen jede Veränderung.



Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten gestern die Gründung der Gesellschaft bekannt gegeben. Über sie kann der Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abgewickelt werden, wenn private Banken dazu nicht mehr bereit sind, weil sie Strafmaßnahmen der USA befürchten.



Banisadr war von Januar 1980 bis Juni 1981 Präsident des Iran und lebt seit seinem Sturz im Exil in Frankreich.