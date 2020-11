Der bei einem Anschlag getötete iranische Atomwissenschaftler Fachrisadeh ist beigesetzt worden.

Das Staatsfernsehen übertrug die Zeremonie in der Hauptstadt Teheran. Wegen der Corona-Krise durften nur Familienmitglieder des Physikers und hochrangige Generäle an der Beisetzung teilnehmen. Verteidigungsminister Hatami betonte, der tödliche Anschlag werde den Fortschritt des iranischen Atomprogramms nicht stoppen.



Fachrisadeh war am Freitag in einem Vorort Teherans erschossen worden. Der iranische Präsident Ruhani beschuldigte Israel und die USA, für die Tat verantwortlich zu sein. Er kündigte Vergeltung an.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.