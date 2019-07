Die britische Regierung hat sich besorgt darüber geäußert, dass eine im Iran inhaftierte Staatsbürgerin in die Psychiatrie verlegt worden ist.

Ein Sprecher von Premierministerin May forderte ihre sofortige Freilassung. Es handelt sich um Nazanin Zaghari-Ratcliffe, eine Mitarbeiterin einer britisch-kanadischen Medienstiftung, die sowohl die britische als auch die iranische Staatsbürgerschaft hat. Sie war im April 2016 im Iran wegen des angeblichen Versuchs zum Sturz der Regierung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.



Im Iran sind derzeit mehrere westliche Staatsbürger iranischer Herkunft in Haft. Die Regierung in Teheran erkennt die doppelte Staatsbürgerschaft aber nicht an. Der Fall belastet seit Jahren das Verhältnis zwischen Großbritannien und dem Iran.