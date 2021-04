In Wien zeichnet sich bei Gesprächen über eine Wiederbelegung des Atomabkommens mit dem Iran Bewegung ab.

Nachdem die USA eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt hatten, begrüßte ein Vertreter Teherans dies als - Zitat - "realistisch und vielversprechend". Ein russischer Diplomat bezeichnete das erste Treffen heute als "erfolgreich". Dennoch bräuchten die Verhandlungen Zeit. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen die USA: Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, es werde ein langer Prozess werden.



Am Nachmittag waren Gespräche zwischen den verbliebenen Vertragspartnern des internationalen Atomabkommens aufgenommen worden. Dazu gehören neben dem Iran Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Diplomaten aus den USA wurden in separaten Gesprächen in die Beratungen einbezogen. Sie saßen nicht mit den Vertretern aus Teheran an einem Tisch. Die EU tritt als Vermittler zwischen beiden Parteien auf.



Ziel der Gespräche ist, dass die USA dem Abkommen wieder beitreten und der Iran alle Verpflichtungen einhält. Die Vereinigten Staaten waren 2018 auf Betreiben des damaligen Präsidenten Trump aus dem Vertrag ausgetreten und hatten Sanktionen gegen den Iran verhängt. Daraufhin hatte Teheran das Abkommen nicht mehr eingehalten.

