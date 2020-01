Im Iran haben Hunderttausende an Trauerzügen für den von den USA getöteten General Soleimani teilgenommen. Seine Leiche war aus dem Irak nach Ahwas im Südwesten des Iran transportiert worden.

Auch in Maschhad im Nordwest-Iran kamen zahlreiche Menschen zusammen. Im Zusammenhang mit der Tötung Soleimanis bestellte die iranische Regierung den deutschen Geschäftsträger in Teheran ein. Dies wurde mit inakzeptablen Aussagen von deutscher Seite begründet. Eine Regierungssprecherin in Berlin hatte den US-Angriff auf Soleimani als Reaktion auf vom Iran ausgehende Provokationen bezeichnet.

Irakisches Parlament fordert Abzug der US-Truppen

Das irakische Parlament forderte ein Ende aller ausländischen Militäreinsätze. Aktuell sind etwa 5.000 US-Soldaten im Irak stationiert. Die Abgeordneten verabschiedeten eine entsprechende Resolution und folgten damit einer Aufforderung des irakischen Ministerpräsidenten Mahdi. Darin heißt es, der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung in Bagdad solle ihre Bitte um Beistand zurückziehen.



Zuvor hatte Mahdi vor dem Parlament erklärt, ein Abzug der ausländischen Streitkräfte wäre für den Irak das Beste - ungeachtet aller innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten, die eine solche Entscheidung mit sich brächte. Zwischen 2011 und 2014 seien keine US-Soldaten im Irak gewesen. In dieser Zeit hätten die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA nicht gelitten.



Mahdi nannte die Tötung Soleimanis sowie eines pro-iranischen Milizenführers durch einen amerikanischen Luftschlag ein politisch motiviertes Attentat. Soleimani war am Freitag durch einen US-Luftschlag in der Nähe des Flughafens von Bagdad getötet worden.

USA drohen mit weiteren Tötungen

Die USA haben mit weiteren Tötungen iranischer Führungspersonen gedroht, sollte das Land amerikanische Ziele attackieren. Außenminister Pompeo sagte dem TV-Sender "Fox News", es gebe ein hohe Wahrscheinlichkeit für Attacken auf amerikanische Streitkräfte im Irak oder in Syrien. Die US-Demokraten warfen Präsident Trump vor, in einen Krieg mit dem Iran - Zitat - "hineinzustolpern". Ihr Anführer im Senat, Schumer, kritisierte, der Präsident verfüge nicht über die erforderliche Zustimmung des Kongresses für einen Krieg.



Großbritannien kündigte an, zwei Kriegsschiffe in den persischen Golf zu schicken, um die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu schützen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten gestern US-Kriegsschiffe in der Meerenge als ein mögliches Ziel von Vergeltungsangriffen genannt.

EU versucht zu vermitteln

Die EU bemühte sich um Entspannung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell rief den Iran in einem Telefonat mit dessen Außenminister Sarif zu einer Deeskalation der Lage im Nahen Osten auf. Er lud Sarif zu Gesprächen nach Brüssel ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.



Im iranischen Ahwas nahmen zehntausende Menschen an einem Trauerzug für Soleimani teil. Am Dienstag soll Soleimani in seiner Geburtsstadt Kerman beigesetzt werden.