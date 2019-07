Die internationale Atomenergiebehörde bestätigt, dass der Iran die Auflagen des Atomabkommens abermals verletzt hat.

IAEA-Chef Amano informierte den Gouverneursrat der Behörde darüber, dass das Land sein Uran höher als die vereinbarten 3,67 Prozent anreichere. Diese Erkenntnis übermittelten die Inspekteure, die für die IAEA im Iran tätig sind. Das Land hatte Anfang Juli bereits die erlaubte Menge seiner Uranvorräte überschritten.



US-Präsident Trump hat das Atomabkommen im Mai 2018 aufgekündigt, weil er es für unzureichend hält. Teheran will sich nur dann an die Auflagen halten, wenn die übrigen Vertragspartner ihre wirtschaftlichen Zusagen weiterhin erfüllen.



Das Ziel des Nuklearabkommens war, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern und im Gegenzug die Sanktionen gegen das Land zu lockern.