Die Internationale Atomenergiebehörde unternimmt einen neuen Versuch, Bewegung in den festgefahrenen Atomstreit mit dem Iran zu bringen. In Teheran kommt IAEA-Chef Grossi heute mit dem neuen Atomchef des Landes, Eslami, zusammen. Voraussichtlich wird es auch eine Begegnung mit Außenminister Amirabdollahian geben. Es ist der erste Teheran-Besuch von Grossi seit dem Amtsantritt von Präsident Raisi im vergangenen Monat.

Hintergrund ist der Streit um das Atomprogramm des Irans. Aus dem jüngsten IAEA-Bericht geht hervor, dass Teheran die Menge an hoch angereichertem Uran noch einmal aufgestockt hat. Damit verstößt Teheran weiterhin gegen Auflagen des Wiener Abkommens von 2015. Ziel des Vertrags ist es, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern.



Die neue iranische Regierung zeigte sich bislang unbeeindruckt von dem Bericht. Teherans Standpunkt bleibe unverändert: Solange das Wiener Abkommen nicht vertragsgerecht umgesetzt sei - insbesondere der Teil bezüglich Aufhebung der US-Sanktionen - werde auch der Iran weiterhin die Auflagen in dem Deal ignorieren. Sobald aber die USA nach ihrem Ausstieg 2018 zum Atomdeal zurückkehren und die Sanktionen aufheben sollten, werde auch der Iran seine technischen Verpflichtungen erfüllen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.