Auf dem Weg zu einer Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran gibt es neue Komplikationen.

Eine Vereinbarung des Landes mit der Internationalen Atomenergiebehörde über die Beobachtung bestimmter iranischer Nuklear-Aktivitäten lief aus, ohne dass zunächst eine Anschlussabsprache in Sicht wäre. Der iranische Parlamentspräsident Kalibaf sagte laut Staatsfernsehen, die IAEA werde nun keinen Zugang zu Bildern haben, die von Kameras in den Atomanlagen aufgenommen worden seien.



Die Vereinbarung war im Februar geschlossen worden und auf drei Monate befristet. Die Internationale Atomenergiebehörde kündigte eine Stellungnahme im Laufe des Tages an.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.