Der Iran hat einer Verlängerung der Vereinbarung zu Überwachungskameras in seinen Atomanlagen zugestimmt.

Wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien bekannt gab, erhält sie für mindestens einen weiteren Monat Zugriff auf die Daten. Die Kameras liefern nach Angaben der IAEA unter anderem Bilder, auf denen etwa fälschungssichere Siegel zu sehen sind, die auf nuklearem Material und Equipment angebracht wurden. Der Iran hatte zuletzt noch damit gedroht, die Vereinbarung auslaufen zu lassen. Die Entscheidung fällt mitten in Bemühungen, das internationale Atomabkommen wiederzubeleben. Der Vertrag soll Teheran am Bau von Nuklearwaffen hindern. Die Gespräche darüber werden seit über einem Monat in Wien geführt. Direkt mit dem Iran verhandeln dort die EU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland. Die Delegation der USA nimmt nur indirekt teil und sitzt nicht mit iranischen Vertretern an einem Tisch.



Im Jahr 2018 waren die Vereinigten Staaten unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aus dem Vertrag ausgestiegen und hatten neue Sanktionen in Kraft gesetzt. Seither sieht sich der Iran nicht mehr an die Vorgaben wie etwa Obergrenzen für die Uran-Anreicherung gebunden.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.