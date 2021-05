Der Iran hat den Zugang zu seinem Nuklearprogramm für die Internationale Atomenergiebehörde offenbar weitaus stärker eingeschränkt als bislang bekannt.

Wie aus einem Bericht der IAEA an ihre Mitgliedsstaaten hervorgeht, hat die Behörde schon seit dem 23. Februar nicht mehr auf wichtige Daten für die Überwachung der atomaren Aktivitäten des Irans zugreifen können. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten über mangelnde Fortschritte in den Gesprächen. Mit ihrem Vorgehen will die Führung in Teheran möglicherweise Druck auf die US-Regierung ausüben, Sanktionen zu lockern. Die IAEA geht davon aus, dass der Iran inzwischen über 2,4 Kilogramm an fast waffentauglichem Uran verfügt.

