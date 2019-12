Im Iran sind zwei inhaftierte ausländische Wissenschaftlerinnen in einen Hungerstreik getreten.

Nach Angaben des in den USA ansässigen "Zentrums für Menschenrechte im Iran" begründeten die beiden Forscherinnen in einem Offenen Brief ihren Schritt damit, dass ihre Menschenrechte verletzt würden und sie im Evin-Gefängnis in Teheran psychologischer Folter ausgesetzt seien. Die französische Antropologin Abdelkah und die australische Islamwissenschaftlerin Moore-Gilbert werden wegen angeblicher Spionage im Iran seit Juni 2019 beziehungsweise Oktober 2018 gefangengehalten.