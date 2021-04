Die Internationale Atomenergiebehörde hat bestätigt, dass der Iran mit der Uran-Anreicherung auf 60 Prozent begonnen hat.

Die Produktion erfolge mit Zentrifugen in der Atomanlage Natans, heißt es in einer Mitteilung der Behörde in Wien. Gestern hatte Irans Parlamentspräsident Kalibaf erklärt, Wissenschaftlern seines Landes sei die Urananreicherung auf 60 Prozent gelungen. Damit hat der Iran ein weiteres Mal gegen den internationalen Atomvertrag verstoßen.



Derzeit laufen Gespräche mehrerer westlicher Staaten mit dem Teheran über die Rettung des Atomvertrags, der verhindern soll, dass das Land an Atomwaffen gelangt. Der ehemalige US-Präsident Trump hatte das Nuklearabkommen im Jahr 2018 einseitig gekündigt und Sanktionen verhängt.

