Die Internationale Zivilluftfahrtbehörde unterstützt die Untersuchungen zum Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran.

Das gab die im kanadischen Montréal sitzende Organisation gestern Abend bekannt. Man habe eine Einladung der iranischen Regierung angenommen und Sachverständige benannt, die als Berater und Beobachter fungieren sollten, hieß es.



Bei dem Abschuss der Linienmaschine waren am vergangenen Mittwoch nahe Teheran alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das iranische Militär räumte am Samstag ein, das Flugzeug irrtümlich abgeschossen zu haben. Seitdem gibt es wieder Proteste gegen die Regierung, zuletzt gestern. Sicherheitskräfte gingen in Teheran mit Tränengas gegen Demonstranten vor.