Im Iran haben die Behörden den Zugang zum Internet erneut eingeschränkt.

Nach Angaben der halbamtlichen Agentur ILNA reagiert die Führung in Teheran damit auf Ankündigungen neuer Proteste für morgen, die in sozialen Medien verbreitet wurden. Betroffen von der Abschaltung des mobilen Internets seien mehrere Provinzen in Süd-, West- und Zentraliran. Morgen ist der 40. Tag, seit die Demonstrationen gegen die Sozial- und Wirtschaftspolitik der iranischen Regierung begannen. Teheran hatte zuvor die Treibstoffpreise verdreifacht.



Bereits im vergangenen Monat hatten die Behörden den Internetzugang im Land für mehr als eine Woche massiv eingeschränkt. Damals war die Polizei gewaltsam gegen Massenproteste vorgegangen. Dabei wurden nach Angaben von Aktivisten mindestens 300 Menschen getötet und etwa 7.000 Demonstranten festgenommen.