Im Iran ist die wegen der Proteste verhängte Internetsperre in vielen Teilen des Landes wieder aufgehoben worden.

Nach iranischen Medienberichten gibt es in der Hauptstadt Teheran sowie in vielen anderen Städten wieder Zugang zum Netz. Der Nationale Sicherheitsrat ordnete demnach an, die Sperre aufzuheben. Er hatte sie am Samstag verhängt. Zuvor hatten die Behörden gemeldet, dass die Proteste gegen die Regierung nachgelassen hätten. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden dabei mehr als 100 Demonstranten getötet.



Die Bundesregierung kritisierte den Umgang iranischer Sicherheitskräfte mit den Demonstranten als unverhältnismäßig. Man sei entsetzt über die Zahl der Toten, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Das Recht auf friedlichen Protest müsse gewahrt werden.