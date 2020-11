Der Iran macht neben Israel auch die USA für die Tötung des Atomwissenschaftlers Fachrisadeh verantwortlich.

Der iranische Präsident Ruhani erklärte auf seiner offiziellen Internetseite, die Vereinigten Staaten und deren Söldner Israel ständen hinter der Tat. Der Oberste Führer des Landes, Chamenei, verlangte eine entschlossene Bestrafung der Verantwortlichen. Zuvor hatte bereits die iranische Armeeführung mit Vergeltung gedroht.



Der Atomwissenschaftler war gestern in einem Vorort Teherans in seinem Auto erschossen worden. Über die Täter ist noch nichts bekannt. Fachrisadeh hatte Anfang der 200er Jahre ein geheimes Atomprogramm des Iran geleitet.



Israel erhöhte den Schutz seiner Botschaften weltweit. Auch jüdische Gemeinden hätten ihre Vorsichtsmaßnahmen verstärkt, meldet das israelische Fernsehen. Wie die "New York Times" unter Berufung auf US-Geheimdienstmitarbeiter berichtet, steht Israel in der Tat hinter dem Anschlag. Die Regierung in Jerusalem will den Fall bisher aber nicht kommentieren.



Bundesaußenminister Maas rief beide Seiten zur Besonnenheit auf. Die Lage dürfe nicht weiter eskalieren, sagte er in Berlin. Ähnlich äußerte sich UNO-Generalsekretär Guterres in New York.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.