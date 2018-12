In Teheran ist ein britisch-iranischer Wissenschaftler und Friedensaktivist frei gekommen, dem Spionage vorgeworfen wurde.

Dies teilte das Außenministerium in London mit, ohne nähere Angaben zu machen. Der Professor für Computerwissenschaft und Mathematik war im April in seiner Wohnung in Teheran von den Revolutionsgarden festgenommen worden. Ihm wurde Mitgliedschaft in einem "mit Großbritannien verbundenen Infiltrationsnetzwerk" vorgeworfen.



Der Iran erkennt doppelte Staatsbürgerschaften nicht an. In den vergangenen Jahren wurden in dem Land wiederholt britisch-iranische Staatsbürger festgenommen. Dadurch kam es mehrfach zu Spannungen zwischen den Regierungen in London und Teheran.