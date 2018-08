Die Islamwissenschaftlerin Amirpur hält neue Proteste im Iran gegen die Regierung für möglich.

Amirpur sagte im Deutschlandfunk, schon jetzt gebe es wegen der schlechten Versorgung in mehreren Teilen des Landes Demonstrationen. Mit seiner Rede an die Nation sei es Präsident Ruhani nicht gelungen, die Bevölkerung zu beruhigen. Wenn die wirtschaftliche Lage noch schwieriger werde, dürfte die Unzufriedenheit im Land noch zunehmen. Gerade viele junge Iraner seien frustriert, und unter ihnen gebe es einige, die auf einen Sturz des Regimes setzten. Im Falle neuer Massenproteste oder Unruhen sei es wahrscheinlich, dass die Regierung mit Härte und Gewalt reagieren werde, meinte die Professorin der Universität Köln.



Amirpur betonte, es habe nach dem Atomabkommen viel Hoffnung gegeben. Zwar wisse man im Iran, dass nicht die Führung in Teheran, sondern die USA den Vertrag gekündigt hätten. Doch zugleich sei der Bevölkerung auch klar, dass es auch viele hausgemachte Probleme im Land gebe.



In der Jugend setze man teilweise darauf, dass die EU nach den US-Sanktionen einspringe und die negativen Folgen mildere. Es gebe aber auch Minderheitsstimmen in der frustrierten Jugend, die äußerten, dass sich Europa und Deutschland zum Handlanger des Regimes machten, wenn sie es jetzt stützten.