Der Iran will die Flugschreiber des abgeschossenen ukrainischen Passagierflugzeugs vorerst doch nicht zur Auswertung nach Kiew bringen lassen.

Entsprechend äußerte sich der Leiter der Unfallabteilung der Luftfahrtbehörde, Resaeifar, laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna aus Teheran. Zuvor war er noch mit den Worten zitiert worden, der Iran werde Datenschreiber und Stimmrekorder an die Behörden in der Ukraine übergeben.



Bei dem Absturz am 9. Januar kamen alle 176 Menschen an Bord ums Leben. Die iranische Revolutionsgarde hatte das Flugzeug getroffen, weil sie es für eine US-Rakete hielt.