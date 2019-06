Angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat China beide Staaten zur Zurückhaltung aufgefordert.

Außenminister Wang Yi sagte in Peking, alle Parteien sollten vernünftig bleiben und nicht mit irgendwelchen Maßnahmen eine Eskalation in der Region provozieren. Wang rief insbesondere die US-Regierung auf, ihre Politik des extremen Drucks aufzugeben. - Washington hatte angekündigt, rund 1.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu schicken. US-Verteidigungsminister Shanahan sagte, Teheran bedrohe die Interessen der Vereinigten Staaten in der gesamten Region. Die jüngsten Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman belegten dies. Die Führung in Teheran bestreitet, für die Vorfälle verantwortlich zu sein.