Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer setzt darauf, dass die Bundeswehr ihren Einsatz im Irak fortsetzen kann.

Sie gehe davon aus, dass die Ausbildung bald wieder aufgenommen werden könne, sagte die CDU-Vorsitzende nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags. Kramp-Karrenbauer telefonierte nach eigenen Angaben mit ihrem irakischen Amtskollegen al-Schammari. In dem Gespräch habe sie deutlich gemacht, dass die Bundesregierung die Mission nur mit dem Einverständnis der irakischen Regierung fortführen wolle.



Das Parlament in Bagdad hatte nach dem Drohnenangriff der US-Streitkräfte auf den iranischen General Soleimani für einen Abzug der ausländischen Streitkräfte im Land votiert. Offen ist, ob die irakische Regierung dem Beschluss folgt.



Die USA bekräftigten indes ihr Angebot, ohne Vorbedingungen mit dem Iran Gespräche zu führen. Bundesaußenminister Maas sieht Anzeichen einer Entspannung in dem Konflikt.