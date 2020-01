Die Bundeswehr fliegt knapp 30 Soldaten aus dem nordirakischen Erbil aus, die das Ende ihrer Einsatzzeit dort erreicht haben.

Man verlagere im Moment diejenigen, die sowieso an das Ende ihrer Kontingentszeit gekommen seien, sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, nachdem sie den Wehrausschuss des Bundestages über die Lage im Irak informiert hatte. Alle anderen Kräfte blieben vorerst in Erbil. Dies gelte auch für die Militärausbilder, damit das Training der kurdischen Peschmerga im Falle einer Zustimmung der irakischen Regierung rasch wieder anlaufen könne. Kramp-Karrenbauer betonte erneut, dass die Entscheidung darüber jedoch in Bagdad getroffen werde.



Das irakische Parlament hatte nach dem Drohnenangriff der US-Streitkräfte auf den iranischen General Soleimani den Abzug aller ausländischen Einheiten verlangt. Offen ist, ob die irakische Regierung dem Beschluss folgt.