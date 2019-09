Der Iran hat den USA im Falle eines Angriffs auf sein Land mit massiver Vergeltung gedroht.

Der Kommandeur der Revolutionsgarden, Hussein Salami, sagte vor Journalisten in Teheran, seine Einheiten würden einen Krieg auf iranischem Territorium niemals zulassen. Er hoffe, dass die USA keinen strategischen Fehler machten. Hintergrund ist die Ankündigung der USA, als Reaktion auf die Luftangriffe auf zwei saudiarabische Ölanlagen ihre Streitkräfte in der Golfregion zu verstärken. Pentagonchef Esper erklärte in Washington, dies geschehe auf Bitten Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Truppen seien defensiver Natur und vorrangig auf die Luft- und Raketenabwehr konzentriert.