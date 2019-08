Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, hat davor gewarnt, jede Beschlagnahmung eines Tankers im Persischen Golf in Verbindung mit dem Iran-Konflikt zu bringen.

In der Region komme es regelmäßig zu Ölschmuggel, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die iranischen Revolutionsgarden hatten vergangene Woche ein Schiff aufgebracht, mit dem angeblich iranisches Öl in andere Staaten geschmuggelt werden sollte. Nach Angaben Teherans soll der Tanker aus dem Irak stammen. Der Irak bestreitet das.



In der Debatte um die Sicherheit der Schifffahrtswege in der Straße von Hormus plädierte Beyer abermals für eine EU-Mission. Es stehe außer Frage, dass Deutschland und Europa ein sicherheitspolitisches Interesse in der Region hätten, das man durchsetzen müsse.