Im internationalen Konflikt mit dem Iran könnte es in den nächsten Tagen zu einem Treffen zwischen Vertretern des Iran und den Ländern des Atomabkommens von 2015 kommen - allerdings ohne die USA.

Dies könnte am Rande der UNO-Generaldebatte in New York geschehen, bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China mit dem Iran über einen möglichen Erhalt des Atomabkommens beraten. Der iranische Chefdiplomat Sarif bestätigte das geplante Treffen und bezeichnete neue US-Sanktionen gegen den Iran als "einen Akt der Verzweiflung".



Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Nouripour, warnte vor einer militärischen Eskalation in der Golfregion und einem drohenden Krieg. Zugleich forderte Nouripour im Deutschlandfunk eine unabhängige, internationale Untersuchung der Angriffe auf saudische Ölfelder. Diese sei wichtig, um eine Reaktion zu vermeiden, die auf Indizien basiere.