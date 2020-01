Die USA haben nach den Angriffen auf US-Truppen im Irak neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Das teilten US-Außenminister Pompeo und Finanzminister Mnuchin in Washington mit. Iranische Unternehmen und acht hochrangige Beamte sollen von den Sanktionen betroffen sein.

Die Maßnahmen sollen vor allem den iranischen Sicherheitsapparat schwächen, sagte Außenminister Pompeo. Er begründete dies damit, die US-Regierung habe Informationen über eine unmittelbare Bedrohung durch den Iran.



Washington halte es inzwischen für wahrscheinlich, dass die iranische Luftabwehr das ukrainische Passagierflugzeug im Iran abgeschossen habe. Ähnlich äußerten sich Nato-Generalsekretär Stoltenberg und Bundesaußenminister Maas. Beide forderten die iranische Führung dazu auf, zu einer vollständigen Klärung der Absturzursache beizutragen.

Iran fordert Informationen über die Abschuss-These

Die iranische Luftfahrtbehörde forderte die USA und Kanada auf, ihre Informationen über einen möglichen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine an die Internationale Zivilluftfahrtorganisation zu übergeben. Der Iran geht nach eigenen Angaben weiter von einem technischen Fehler aus.



Der Leiter der nationalen Luftfahrtbehörde sagte in Teheran, iranische und ukrainische Experten hätten ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen in der Hauptstadt aufgenommen. Ziel sei die Auswertung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber. Demnach kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Lange Ermittlungen erwartet

Der Iran bat zudem ausländische Experten unter anderem aus Frankreich und den USA um Unterstützung bei den Ermittlungen. Die amerikanische Verkehrsbehörde erklärte ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme. Unklar ist, ob dies mit den US-Sanktionen gegen Teheran vereinbar ist.