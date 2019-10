Im Konflikt mit dem Iran entsenden die USA 3.000 Soldaten nach Saudi-Arabien.

Wie das Pentagon mitteilte, werden zudem zwei Patriot-Raketenabwehrsysteme und zwei Kampfjet-Geschwader in das Königreich verlegt. Seit den Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien Mitte September nehmen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zu. Washington macht Teheran für die Angriffe verantwortlich. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, die Vereinigten Staaten strebten keinen Konflikt mit dem iranischen Regime an. Man werde aber ausreichend Kräfte in der Region vorhalten, um auf Krisen zu reagieren und um die Interessen der USA zu schützen.