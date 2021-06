Russlands Staatschef Putin hat dem neu gewählten iranischen Präsidenten Raisi gratuliert.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran seien traditionell freundschaftlich, heißt es in einer Mitteilung des Kreml. Putin äußerte die Erwartung, dass Raisi an einer Weiterentwicklung der beidseitigen Zusammenarbeit mitwirken werde. Auch der türkische Präsident Erdogan gratulierte Raisi zur Wahl und bot seine Zusammenarbeit an.



Der erzkonservative Raisi erhielt bei der Präsidentenwahl nach Angaben des Innenministeriums knapp 62 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 48,8 Prozent allerdings so niedrig aus wie noch nie bei einer iranischen Präsidentschaftswahl. Raisi wird damit Nachfolger des als moderat geltenden Amtsinhabers Ruhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Die Vereidigung des neuen Präsidenten ist für August geplant.

