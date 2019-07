Frankreichs Präsident Macron hat den Iran dazu angehalten, Spannungen im Verhältnis zu den USA abzubauen.

Wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte, erklärte Macron in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Ruhani, es müssten die Voraussetzungen für eine Deeskalation geschaffen werden. Frankreich kämpft zusammen mit Deutschland und Großbritannien um den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran. Die USA sind aus dem Vertrag ausgestiegen.



Vizekanzler Scholz rief in der Iran-Krise zur Besonnenheit auf. Deutschland müsse alles tun, um eine weitere Eskalation im Persischen Golf zu verhindern, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Grünen und auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen sprachen sich gegen eine deutsche Beteiligung an einem von den USA geführten Militäreinsatz in der Straße von Hormus aus. Berichten zufolge hat die Bundesregierung eine solche Anfrage aus Washington bereits abgelehnt.