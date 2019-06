Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat der UNO-Sicherheitsrat beide Seiten zu maximaler Zurückhaltung ermahnt. Wie das UNO-Gremium nach einer Sondersitzung in New York mitteilte, erklärten die 15 Mitglieder, es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um Spannungen in der Golf-Region zu verringern. Die Konfliktparteien wurden zum Dialog aufgerufen.

Zugleich verurteilte der Sicherheitsrat die jüngsten Angriffe auf Tanker im Golf von Oman als Bedrohung für die weltweite Energieversorgung und für Frieden und Sicherheit. Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich, Teheran bestreitet das.

Iran lehnt Dialog gegenwärtig ab

Der UNO-Botschafter des Iran, Ravanchi, schloss Gespräche mit Washington aus. Man könne keinen Dialog mit jemandem führen, der einen bedrohe. Er verurteilte die von den USA verhängten neuen Sanktionen und sprach von wirtschaftlichem Terrorismus gegen die iranische Bevölkerung.



US-Präsident Trump hatte gestern Strafmaßnahmen verhängt, die sich unter anderem gegen den obersten Führer der Islamischen Republik, Chamenei, richten. Nach Angaben von Finanzminister Mnuchin wird in den nächsten Tagen auch der iranische Außenminister Sarif mit Sanktionen belegt.