Diplomatie

Iran kritisiert Scholz wegen dessen Aussagen zu Gewalt gegen Demonstrierende

Der Iran hat die Kritik von Bundeskanzler Scholz am gewaltsamen Vorgehen des Regimes gegen Demonstrierende zurückgewiesen. Außenamtssprecher Kanaani sprach in Teheran von einer Einmischung in innere Angelegenheiten und nannte die Worte des Bundeskanzlers provokativ und undiplomatisch. Die Regierung in Berlin müsse zur Besonnenheit im Umgang mit Teheran zurückfinden.

13.11.2022