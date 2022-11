Diplomatie

Die Einsatzkräfte des Regimes in Teheran gehen mit Gewalt gegen Demonstrierende vor. (Uncredited/AP/dpa)

Außenamtssprecher Kanaani sprach in Teheran von einer Einmischung in innere Angelegenheiten und nannte die Worte des Bundeskanzlers provokativ und undiplomatisch. Die Regierung in Berlin müsse zur Besonnenheit im Umgang mit Teheran zurückfinden. Eine historische Beziehung zu sabotieren, so der Sprecher, könnte langfristige Schäden anrichten. Scholz hatte die iranische Führung wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen die Demonstrierenden kritisiert und gesagt, einzig und allein die iranische Führung sei dafür verantwortlich.

Die EU-Außenminister wollen morgen neue Sanktionen gegen Teheran beschließen. Der Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Nouripour, forderte, die iranischen Revolutionsgarden auf die Liste terroristischer Organisationen zu setzen. Er sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", diese Eliteeinheit der Streitkräfte sei Hauptträger der Unterdrückung. Ihre Konten müssten eingefroren werden.

