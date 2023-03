Widersprüchliche Angaben

Die Fahne der USA neben der Fahne des Iran (imago images / Christian Ohde)

Irans Außenminister Amirabdollahian sagte in Teheran, man habe in den vergangenen Tagen dazu eine Einigung mit den Vereinigten Staaten erzielt. Ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington dementierte das und teilte mit, die Angaben der iranischen Führung seien falsch.

Öffentlich bekannt sind die Fälle von vier US-Bürgern, die sich in iranischer Haft befinden. Gegen sie waren zumeist Vorwürfe der Spionage erhoben und lange Gefängnisstrafen verhängt worden. Alle besitzen neben dem US-amerikanischen auch einen iranischen Pass.

