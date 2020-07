Im Iran hat die Polizei eine regierungskritische Kundgebung aufgelöst.

Nichtregierungsorganisationen und Internet-Portale berichten, dass sich gestern Abend in der Stadt Behbahan im Südwesten des Landes zahlreiche Menschen versammelt hätten. Die Polizei habe die Protestierenden auseinandergetrieben. Weiter hieß es, die Teilnehmer hätten vor allem die schlechte wirtschaftliche Lage im Iran beklagt. Auch Kritik an der Außenpolitik sei laut geworden. - Nachdem Videos von den Protesten online hochgeladen wurden, unterbrachen die Behörden in der Provinz Chusistan den Zugang zum Internet.