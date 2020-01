Im Iran haben die Trauerfeierlichkeiten für den bei einem US-Raketenangriff getöteten General Soleimani begonnen. In Ahwas im Südwesten des Landes nahmen Zehntausende Menschen an einem Trauerzug teil. Im iranischen Parlament unterbrachen die Abgeordneten ihre Sitzung für mehrere Minuten und sangen "Tod für Amerika".

Vor der Beisetzung Soleimanis am Dienstag in seiner Geburtsstadt Kerman finden in mehreren iranischen Städten Trauerzeremonien statt, darunter auch in der Hauptstadt Teheran. Am Montag soll Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei vor Soleimanis Leichnam beten. Danach soll der Sarg in die heilige Stadt Ghom für eine weitere Zeremonie am Mausoleum von Masumeh gebracht werden.

Trump droht mit weiteren Angriffen

US-Präsident Trump drohte Teheran mit weiteren Angriffen der Vereinigten Staaten. Das US-Militär habe 52 iranische Ziele im Visier, die angegriffen würden, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte, twitterte Trump.



Einige der ausgewählten Ziele seien sehr bedeutend und wichtig für den Iran und die iranische Kultur. Sie würden sehr schnell und sehr hart getroffen, so der US-Präsident. Die Zahl 52 stehe stellvertretend für die Zahl der amerikanischen Geiseln bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979. Der iranische Außenminister Sarif schrieb auf Twitter, Kulturstätten zu attackieren sei ein Kriegsverbrechen.

Islamwissenschaftler: USA haben Trauma nicht bewältigt

Das politische Trauma der USA von damals sei offenbar weder vergessen noch bewältigt, sagt Wilfried Buchta, Islamwissenschaftler und langjähriger politischer Analyst für die UNO im Irak, im Deutschlandfunk. "Wie man sehen kann, sind viele alte Rechnungen noch offen."



Für klug hält Buchta die Eskalation nicht – weder innenpolitisch noch gegenüber Irak und Iran. "Die Amerikaner unter Trump haben gerade kein besonderes Interesse an einem großen konventionellen Krieg gegen den Iran, vor allem nicht jetzt im Wahljahr." Trump müsse für eine Wiederwahl um jede Stimme bangen, und er sei ja 2016 nicht zuletzt deswegen gewählt worden, weil er zerstörerische und teure Kriege im Nahen Osten nicht mehr führen wollte.

"US-Angriff könnte zum Eigentor werden"

Im Irak wiederum drohe mit dem Luftangriff der Amerikaner die Stimmung umzuschlagen in Richtung Antiamerikanismus. Die Regierung habe sich gezwungen gesehen, den US-Angriff als Terrorakt zu bezeichnen. Das Parlament könnte über ein Gesetz zum Abzug der Amerikaner beraten. Käme es dazu, wäre der Angriff ein machtpolitisches Eigentor, sagte Buchta: Die Amerikaner verlören durch einen Abzug jeglichen Einfluss und der Iran wäre der Sieger.



Trump reagierte mit seiner Warnung auf Vergeltungsdrohungen aus dem Iran. So hatten die iranischen Revolutionsgarden gedroht, 35 US-Ziele in der Region und in der israelischen Stadt Tel Aviv lägen in Reichweite. Gestern Abend schlugen Raketen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad und eines irakischen Militärstützpunktes ein, in dem auch US-Soldaten stationiert sind. Berichte über Opfer gibt es nicht.

US-Demokraten kritisieren Geheimhaltung

Die US-Demokraten kritisierten die Informationspolitik des Weißen Hauses. Die offizielle Benachrichtigung an den Kongress im Fall Soleimani wirft aus Sicht der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, ernsthafte und drängende Fragen auf. So habe die US-Regierung die hochgradig ungewöhnliche Entscheidung getroffen, die gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung an das Parlament komplett als geheim einzustufen. Der Präsident wolle die Öffentlichkeit offenbar über die Hintergründe des Einsatzes im Dunkeln lassen, erklärte Pelosi.



Die New York Times berichtet, dass Trump den Vorschlag des Verteidigungsministeriums, Soleimani zu töten, zunächst abgelehnt habe. Die Armeeführung selbst habe die Option als "extrem" eingestuft und nicht damit gerechnet, dass es dazu kommen würde. Nach den Angriffen auf die US-Botschaft in Bagdad habe sich Trump aber dazu entschieden.