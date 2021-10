Im Iran ist das Bezahlsystem an Tankstellen durch einen Defekt nahezu landesweit lahmgelegt worden.

Der iranische Tankstellenverband sagte der Nachrichtenagentur Isna, das Tanken mit Subventionskarte sei an vielen Orten im Land derzeit nicht möglich. Das iranische Staatsfernsehen sprach von einem Cyberangriff. In sozialen Medien wurde Israel für die Attacke verantwortlich gemacht.



Die Menschen im Iran können auch ohne die Subventionskarte tanken, müssen dann aber einen doppelt so hohen Preis für die Kraftstoffe zahlen.

