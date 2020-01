Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran streicht die Lufthansa alle Verbindungen in die iranische Hauptstadt bis einschließlich 28. März.

Die Sicherheitslage sei weiterhin unklar, hieß es zur Begründung. Vor einer Woche hatte Lufthansa bereits alle Teheran-Flüge bis zum 20. Januar annulliert. In Abstimmung mit den internationalen und nationalen Behörden werde zu gegebener Zeit entschieden, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne, wurde weiter mitgeteilt. - Der Iran hatte vergangene Woche den irrtümlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs nahe Teheran am 8. Januar eingestanden. Dabei waren alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen.